Aż 18 ataków delfina na ludzi. Naukowcy szukają wyjaśnienia

- Tak jak u ludzi i innych zwierząt społecznych wahania hormonalne, frustracja seksualna lub chęć dominacji może skłonić delfina do ranienia osób, z którymi wchodzi w interakcje. Jako że delfiny są tak potężnymi zwierzętami, może to doprowadzić do poważnych obrażeń u ludzi – podkreślił biolog Simon Allen z australijskiego projektu badań nad delfinami Shark Bay Dolphin Research.