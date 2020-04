Bał się, że ma koronawirusa. Nie chciał nikogo narażać i przeszedł na piechotę 120 km

Alixon wracał z Japonii, gdzie pracował do 25 marca. Po wylądowaniu na międzynarodowym lotnisku w mieście Kota Kinabalu w Malezji poddano go rutynowym badaniom i poproszono o udanie się do domu.

"Powiedziano mi, że muszę poddać się kwarantannie domowej. Aby uniknąć ryzyka zarażenia kogokolwiek wirusem, postanowiłem przejść pieszo całą drogę do Kota Marudu. Jestem przyzwyczajony do wielokilometrowych wędrówek i dni spędzonych z dala od rodziny".

Niedługo po tym, jak wyruszył w drogę, dołączył do niego zbłąkany pies. Alixon postanowił go przygarnąć i nadał mu imię słynnego japońskiego psa, Hachiko. Po dotarciu do miejscowości udał się do małej chaty na farmie, by przeczekać resztę zalecanej kwarantanny.