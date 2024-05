Bezpłatne bilety na pociągi. Skorzysta jedna grupa pasażerów

Zniżki dla opiekunów

Rodzice, dziadkowie czy opiekunowie, którzy planują 1 czerwca podróże koleją mogą skorzystać z promocji skierowanych do rodzin i grup. Jedną z nich jest oferta Taniej z Bliskimi uprawniająca do 30-proc. zniżki dla grupy od dwóch do sześciu osób, obejmująca przejazdy pociągami kategorii TLK lub IC.