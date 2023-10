Biebrzański Park Narodowy. Jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w Polsce

Biebrzański Park Narodowy - niezwykle cenny obszar

BPN jest wyjątkowy pod wieloma względami, a to, co najbardziej go wyróżnia i zadziwia badaczy nie tylko z Polski, że w środku Europy do dziś zachował się prawie pierwotny obszar bagienny. Dzięki temu park może być domem dla różnorodnych gatunków zwierząt. Spotkamy tu żubry i łosie, bobry i niezliczone typy ptaków.