Bieszczady. Jaś Kapela w obronie lasów. "Powinni cię wreszcie wsadzić"

Na profilu Jasia Kapeli na Facebooku pojawił się post, w którym poeta zachęca do wparcia akcji blokowania wycinki bieszczadzkich lasów. Inicjatywa, którą promuje nosi nazwę Wilczyce, a jej przedstawicielki w ramach protestu śpią w rozbitym w lesie obozie.

Wilczyce wystartowały ze swoją akcją już na początku stycznia i od razu przystąpiły do blokowania drogi dojazdowej dla pilarzy, którzy wycinają drzewa na obszarze Natura 2000 "Bieszczady". Przedstawicielki inicjatywy nie godzą się na dewastację dzikiej przyrody i w ramach protestu rozbiły obóz w ponad stuletnim lesie w Bieszczadach.

Bieszczady - Jaś Kapela wspiera Wilczyce na Facebooku

Do akcji dołączył Jaś Kapela, który postanowił osobiście odwiedzić obozowisko i zabrać głos w sprawie. Na jego profilu na Facebooku pojawił się obszerny wpis, zachęcający do wsparcia inicjatywy i dołączenia się do protestu.

"Kiedy ostatni raz zdarzyło się wam spać w tipi przy minus 20, żeby ratować przyrodę? No właśnie. Ja też sobie nie przypominam. Tym bardziej, że był to najzimniejszy weekend od dwóch lat" - pisze Kapela w poście udostępnionym na swoim profilu Facebooku. Poeta nie tylko pochwala działania Wilczyc, ale i wywołuje do tablicy Lasy Państwowe, zarzucając im działanie na szkodę przyrody. Pracowników nazwał dupkami.

"Niestety lasy tnie się w Polsce na potęgę, odkąd do władzy doszedł PiS, a wcześniej przecież też nie było dużo lepiej. Teraz jednak wyniki osiągają kolejne szczyty absurdu. Nie dość, że coraz więcej drewna LP eksportują do Chin (bo tam pewnie już wszystko wycięli XD), to jeszcze przegłosowano palenie drewnem w elektrowniach na węgiel, bo to nasz cudowny plan na niskoemisyjną gospodarkę" - czytamy w udostępnionym przez niego poście.

Bieszczady - Internauci krytykują Jasia Kapelę

Internauci szybko zabrali głos w komentarzach pod wpisem Jasia Kapeli, zarzucając mu brak specjalistycznej wiedzy i angażowanie się sprawy związane z ochroną przyrody jedynie dla sławy. "Jasio i tak wie lepiej. I broni. Czego broni? Nawet on chyba nie do końca wie. Może dla sławy? Nie mam pojęcia. Śpij Jasiu sobie w swoim tipi, obyś zdrowy wrócił do domu" - pisze jeden z internautów. "Lasy Państwowe powinny cię wreszcie wsadzić" - zarzucają inni.

Niezależnie od tego, z jakich pobudek Jaś Kapela postanowił zabrać głos w sprawie Wilczyc walczących o bieszczadzkie lasy, postanowiliśmy skorzystać z tego, że wywołał do tablicy Lasy Państwowe. Poprosiliśmy o zajęcie stanowiska w tej sprawie, jednak nie otrzymaliśmy jak dotąd odpowiedzi.

