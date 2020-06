Bieszczady na wakacje. Co warto zobaczyć?

"Rzuć wszystko i jedź w Bieszczady" - to słynne hasło nie bez powodu wiąże się właśnie z Bieszczadami. To nie Tatry, nie Karkonosze, nie Beskidy, ale właśnie bezkresne połoniny na południowo-wschodnim krańcu Polski kojarzone są z wytchnieniem i spokojem.

Atrakcje Bieszczad – bajeczne połoniny

Najsłynniejsze miejsca z Bieszczadach to połoniny: Caryńska i Wetlińska. Obie to masywy z kilkoma kulminacjami o wysokości ok. 1100-1300 m n.p.m. Charakteryzują się stromym stokami z jednej i łagodnymi z drugiej strony. Z połonin roztaczają się rozlegle panoramy, przy dobrej widoczności można z nich nawet wypatrzyć Tatry! Punkt obowiązkowy to także Chatka Puchatka – jedno z najbardziej kultowych schronisk nie tylko w Bieszczadach, ale w polskich górach w ogóle. Znajduje się na wysokości 1232 m n.p.m. na Połoninie Wetlińskiej.