Bieszczady w cieniu wojny i inflacji. "Turyści pytali, czy w górach słychać wybuchy"

- Sytuacja zmieniła się w czerwcu "coś się ruszyło" w kwestii rezerwacji miejsc noclegowych. Natomiast przyjezdni, turyści korzystają w mniejszym stopniu z oferty gastronomicznej, turystycznych atrakcji płatnych, czy bieszczadzkich biur podróży (wycieczki jednodniowe) - mówi nam Krystyna Dobrzańska z Podkarpackiej Organizacji Turystycznej. - To bym raczej diagnozowała jako skutek kiepskiej sytuacji ekonomicznej Polaków jako konsekwencja wojny, turyści wydają na to co muszą, czyli np. nocleg - tłumaczy.