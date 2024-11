Black Friday. Co przygotowały linie lotnicze i portale noclegowe?

- To właśnie wtedy największa liczba linii lotniczych, biur podróży i serwisów noclegowych prezentuje najkorzystniejsze oferty. Ta tradycja, choć nadal świeża, dobrze przyjęła się na rynku, zwłaszcza patrząc na to, że coraz bardziej pragniemy kolekcjonować doświadczenia, a nie dobra materialne - tłumaczy Deniz Rymkiewicz. - Dlatego wykorzystanie pretekstu Czarnego Piątku do przyciągnięcia zainteresowania klientów podróżami było strzałem w dziesiątkę. Jeśli wciąż myślimy o wyjeździe zarówno w najbliższym czasie, jak i chcemy zarezerwować go z wyprzedzeniem, warto czekać na Travel Tuesday, by skorzystać z obniżek cen oferowanych m.in. przez linie lotnicze - dodaje.