Blok-statek, krzywy domek i dom do góry nogami. Najdziwniejsze budynki w Polsce

Ze względu na lokalizację przy słynnym Monciaku (ul. Bohaterów Monte Cassino 53) Krzywego Domku trudno nie zauważyć. Ma ok. 1592 m kw. i pięć kondygnacji. Otwarto go w 2004 roku. Co ciekawe, zajął pierwsze miejsce w rankingu 50 najdziwniejszych budynków świata opublikowanym przez portal Village of Joy.