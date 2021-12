Bolesławiec, czyli miasto ceramiki. Jedno z najbardziej klimatycznych miejsc na Dolnym Śląsku

Co jeszcze zasługuje na uwagę w Bolesławcu? Rekordowy wiadukt kolejowy nad rzeką Bóbr. Liczy 490 metrów, co czyni go najdłuższą tego typu konstrukcją w Polsce i jedną z najdłuższych w Europie. Warto wybrać się też do miejskiego teatru zajmującego dawny budynek arsenału oraz zobaczyć zabytkowe pomniki, które zostały poświęcone feldmarszałkowi Kutuzowowi.