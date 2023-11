Boże Narodzenie w górach. Większość miejsc już zajęta

Góry hitem świątecznych wyjazdów

- Biorąc pod uwagę tendencję do podejmowania decyzji o wyjeździe na ostatnią chwilę, obecne liczby rezerwacji dają solidne podstawy do optymizmu. Szczególnie zadowoleni mogą być właściciele obiektów w górach, które tradycyjnie cieszą się największym zainteresowaniem wśród zimowych destynacji - dodaje Karol Wiak. - W tej kwestii akurat nie powinno być żadnego zaskoczenia, bo tak dzieje się od lat. Liczne atrakcje, imprezy oraz rozpoczęcie sezonu narciarskiego to tylko niektóre powody i zachęta, by spędzić święta właśnie tam.