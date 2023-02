Bramki ABC także dla dzieci. Ważna zmiana na lotniskach

W sumie w Polsce są 72 bramki biometryczne, w tym 43 na przylotach do Polski. Z danych SG wynika, że to bardzo popularne rozwiązanie, z którego od czerwca 2019 r. do końca 2022 r. skorzystało 4,7 mln podróżnych. Nie ma się co dziwić, bo procedura skanowania trwa kilkanaście sekund.