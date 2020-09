Brytyjczycy zachwyceni Warszawą. "Świetny pomysł na jesienny wypad"

Ostatnio informowaliśmy, że w Wielkiej Brytanii rośnie popularność Polski jako kierunku na urlop. Lista krajów, do których Brytyjczycy mogą wjechać kurczy się, więc nasz kraj na tym dużo zyskał. Zainteresowanie wyjazdami do Polski wzrosło aż o 25 proc., gdy np. wyjazdy do Grecji cieszą się coraz mniejszą popularnością.