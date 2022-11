Budapeszt – miejsce spotkań. Nowa przestrzeń dla międzynarodowego biznesu

Budapeszt, do którego z Warszawy dolecimy w niespełna 1,5 godziny, to miasto wręcz stworzone do organizacji międzynarodowych wydarzeń biznesowych. Łatwo dostępne, stosunkowo niedrogie i świetnie przygotowane infrastrukturalnie (wystarczy spojrzeć na liczne centra kongresowe, szeroką ofertę miejsc noclegowych w najróżniejszych kategoriach oraz bogactwo lokali gastronomicznych z kuchnią z całego świata). To także adres, który oferuje mnóstwo atrakcji przed i po godzinach.