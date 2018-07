Bułgaria – najtańsza riwiera Europy. Tanie wakacje we wrześniu

Bułgaria kusi szczególnie tuż po zakończeniu szkolnych wakacji. Już teraz zaplanujcie urlop we wrześniu, aby skorzystać z najlepszych i najtańszych ofert. Wczasy w Bułgarii jeszcze nigdy nie były tak dostępne na każdą kieszeń.

Moda na Bałkany

Nowe oblicze bałkańskiej turystyki podoba się nie tylko na naszym kontynencie. Bułgarska turystyka na wybrzeżu Morza Czarnego to mnóstwo nowoczesnych kurortów z nieustannie ulepszaną i rozbudowywaną świetną infrastrukturą dla przyjezdnych z każdej grupy wiekowej. Hit PRLu głośno powrócił do łask mniej więcej na początku XXI wieku. Zarówno Słoneczny Brzeg, Nessebar (zwane również Nesebyr), jak i Złote Piaski detronizują modne Egipt, Turcję i Tunezję pod względem cen oraz odległości od naszego kraju. Według przedstawicieli biur podróży zainteresowanie Bułgarią procentowo wzrasta z roku na rok, a tendencja ta utrzymuje się.

Z Polski do Bułgarii podróżujemy zazwyczaj własnym samochodem, co znacząco ułatwia poruszanie się na miejscu po okolicy. Warto jednak polować na atrakcyjne oferty pobytu z bezpośrednimi przelotami z największych polskich lotnisk. Na ogół latamy do Burgas, Warny oraz Sofii, a loty na tej stosunkowo niewielkiej odległości trwają maksymalnie do 2,5 godziny, co jest szczególnie dobrą informacją dla rodzin z dziećmi.

Dlaczego Bułgaria?

Bułgarzy słyną m.in. z długowieczności. Mieszkańcy tego słonecznego kraju bałkańskiego faktycznie charakteryzują się ponad przeciętną długością życia. Naukowcy dowodzą, że wynika to przede wszystkim z systematycznej aktywności fizycznej, zamiłowania do ruchu, sportu, dobrze zbilansowanej diety, stosunkowo niskiego poziomu stresu oraz ogólnego podejścia do życia. Ich pozytywne nastawienie do wszystkiego, pogoda ducha i brak pospiechu widoczne są na co dzień, także w stosunku do turystów.

Dodatkowo Bułgaria jest ojczyzną jogurtów, w których zawarty szczep bakterii uznawany jest za prozdrowotny oraz odmładzający. A jogurty występują tutaj w diecie praktycznie na każdym kroku. Przyprawia się nimi przystawki i dania główne, dodaje do deserów czy pije z wodą i lodem w upały. Pyszna lokalna kuchnia bałkańska jest coraz częściej odświeżana w europejskim stylu, co owocuje ciekawymi połączeniami smaków. To już nie tylko sałatka szopska, zupa czorba albo ziemniaczane danie główne – mandża. Wśród aromatycznych dań każdy znajdzie coś dla siebie.

Co robić w Bułgarii?

Rzadko który turysta jest przed wyjazdem do Bułgarii świadomy, że ten jeden z najstarszych na naszym kontynencie krajów to istne zagłębie cennych zabytków archeologicznych z imponującym dorobkiem kulturowym. Szczególnie dużo ciekawych pod względem historycznym miejsc znajduje się w rezerwacie architektonicznym, uwielbianym przez archeologów Nessebar, o historii sięgającej przeszło 3 tysięcy lat, gdzie z biegiem czasu do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO dołączano kolejne obiekty. Koniecznie odwiedźcie także Warnę, Sozopol, wyspę św. Jana, sanktuarium Beglik Tash, przylądek Kaliakra, nieopodal Kawarny, Bełogradczik z górską twierdzą i jaskinią Magura, Płowdiw z teatrem rzymskim czy wspaniale położony Melnik w górach Pirin. Ponadto Bułgaria to także piękne świątynie, monastyry, jak chociażby Monastyr Rilski, nieopodal masywu górskiego Riła.

Warto mieć także świadomość, że Bułgaria to drugi kraj po Islandii i z tak dużą ilością źródeł mineralnych. Jest ich bowiem aż 1600, co sprzyja leczeniu uzdrowiskowemu oraz sanatoryjnemu.

Bułgaria – plaże i nie tylko

Bułgaria stanowi doskonałe rozwiązanie, jeśli nie chcemy wyjeżdżać do krajów arabskich – to bowiem także świetny wybór pod względem możliwości udanego plażowania. Wybrzeże ma klimat podzwrotnikowy, nieco bardziej wilgotny niż centrum kraju. Latem doświadczymy tutaj średnio 26 st. C w ciągu dnia z 22 st. C czystej wody morskiej. Jeśli tropikalne upały są nie dla was, Bułgaria będzie idealnym kierunkiem turystycznym na tegoroczny wyjazd na wakacje. W ciepłym wrześniu średnia temperatura powietrza w dzień wynosi 24 st. C, w nocy 15 st. C, przydadzą się więc bluzy i dłuższe spodnie.

Kombinacja niewygórowanych cen na miejscu i zabytków na światowym poziomie sprawiają, że najtańsza europejska riwiera ze świetnymi czarnomorskimi kurortami jest tak lubiana i chętnie odwiedzana. Większość powierzchni Bułgarii jest wyżynna i górzysta, co stanowi dobrą informację dla osób aktywnych, którym na urlopie nie wystarcza leżenie plackiem przy hotelu. Polecamy rezerwat przyrody Ropotamo.

