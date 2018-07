Bułgaria to nie tylko plaże. Podpowiadamy, co zwiedzić i zobaczyć

Bułgaria jest hitem urlopowym ostatnich lat wśród Europejczyków. Jej popularność podnoszą pewna pogoda i świetne plaże. Sprawdź, co ciekawego można jeszcze robić w Bułgarii podczas tegorocznych wczasów, za które dodatkowo zapłacimy naprawdę niewiele.

Bułgaria – najtańsza riwiera naszego kontynentu

W Bułgarii wybieramy na wakacje przede wszystkim szalenie popularne Słoneczny Brzeg oraz Złote Piaski na pięknym i urozmaiconym wybrzeżu Morza Czarnego , a także Błagojewgrad z Bańsko (na zachodzie kraju) i Rodopy z Pamporovo (na południu). Długość bułgarskiego wybrzeża to 378 km, a najważniejszymi pod kątem turystycznym sąsiadami są Grecja , Turcja , Rumunia , a także Macedonia oraz Serbia .

Chociaż Bułgaria słynie z szerokich, piaszczystych plaż ze świetnie rozwiniętą infrastrukturą, plażowanie, kąpiele morskie i sporty wodne to nie wszystkie atrakcje, którym można się oddawać podczas urlopu w tym malowniczym zakątku Bałkanów . A przed wyjazdem na wczasy w Bułgarii warto dodatkowo zapamiętać, że znane w naszym kraju gesty głową tam interpretuje się odwrotnie. Na tak, czyli ”da”, Bułgarzy kręcą głową, na nie, czyli ”ne”, kiwają nią. Zwróćmy na to uwagę chociażby podczas wcześniejszego ustalania cen przejazdów taksówkami, żeby nie zdziwić się, płacąc już po zakończonym kursie w wybrane miejsce.

Atrakcje krajobrazu w Bułgarii

Większość powierzchni Bułgarii to wyżyny oraz tereny górskie, przeszło 1/3 kraju zajmują lasy i zarośla, niżej także roślinność stepowa, a wyżej, chociażby na halach górskich, dominuje roślinność typowo górska z drzewami iglastymi i kosodrzewiną. Największym masywem górskim Bułgarii jest Stara Płanina w centralnej części kraju (to właśnie tutaj znajdziemy najrozleglejszy wodospad bałkański – Rajsko Pryskało o imponującej wysokości 124,5 m), najwyższym Riła ze szczytem Musała, ciekawe są również pasma Rodopy, Pirin (a w tutejszym Parku Narodowym Pirynu słynna sosna bośniacka Sosna Bajkuszewa, licząca sobie co najmniej 1300 lat i prawie 8 metrów w obwodzie pnia), Sakar oraz Strandża.