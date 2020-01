Całuje się z nieznajomymi na tle popularnych miejsc. Pomysł na pamiątkę z wakacji

Kristiana kocha podróżowanie. Lubi też się dzielić zdjęciami ze swoich wojaży w mediach społecznościowych. Dociera do najpopularniejszych na świecie miejsc, a potem, pozując na tle znanych budowli, zastyga w pocałunku z przypadkowymi nieznajomymi.

Przepis na popularność

Pochodząca z Kosowa blogerka przyznała, że pomysł na całuśne fotografie przyszedł jej do głowy, gdy przygotowywała się do wymarzonego wyjazdu do Paryża. Przebywająca wówczas na zagranicznych studiach Kristiana była tak podekscytowana, że jeszcze przed wyjazdem zdradziła swojej przyjaciółce, co zamierza zrobić w mieście zakochanych.