Cenne porady. Sprawdź, zanim wyjedziesz na ferie i nie tylko

Sprzęt sportowy powinien być ulokowany nad siedzeniem pasażera, a jeżeli nie ma tam miejsca, to zapytaj pracownika pociągu, gdzie powinieneś go umieścić. Pamiętaj, jeżeli pracownik wskaże ci miejsce poza polem Twojego widzenia, wówczas to on przejmuje odpowiedzialność za bagaż.