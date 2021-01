Chaos na kolei. Pociągi opóźnione nawet o 413 minut

Jak podaje portal rynek-kolejowy.pl, opóźnienia na sieci kolejowej nasilały się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. W niedzielę wieczorem punktualność spadła poniżej 40 proc., opóźnionych było ponad 200 pociągów, a o ponad godzinę – więcej niż 50. Kilkadziesiąt kursów odwołano. W poniedziałek jest jeszcze gorzej. Ok. południa rekordowe opóźnienie wynosi ponad 400 minut. Pasażerowie są załamani. Na peronach jest zimno.

Opóźnienia pociągów

Podróżni muszą liczyć się z ogromnymi opóźnieniami. I nie mowa tu o kilkudziesięciu minutach. Obecnie najbardziej opóźniony jest pociąg z Warszawy do... Wrocławia. Osoby podróżujące nim mogą dotrzeć do celu nawet 413 minut po czasie. Oficjalne przyczyny to: złe warunki atmosferyczne, awaria taboru, opóźnienie z winy innego zarządcy infrastruktury.