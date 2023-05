Chcą uratować kino Pionier w Szczecinie. To jedno z najstarszych tego typu miejsc na świecie

W 2005 r. wpisano je do księgi rekordów Guinnessa jako najstarsze, nieprzerwanie działające w tym samym miejscu kino na świecie. Jak przekazuje "Kurier Szczeciński", certyfikat dotarł do pana Jerzego Miśkiewicza w nieco nietypowy sposób. Listonosz zostawił dyplom w kopercie na schodach domu. Certyfikat był ponoć tak duży, że nie mógł się zmieścić w skrzynce pocztowej. Na szczęście nie padało, inaczej nagroda dotarłaby do współwłaściciela kina w dość opłakanym stanie.