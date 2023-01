Chcą wytępić populację małp. W planie jest zabicie 450 zwierząt

"Kawałek" Holandii na Karaibach

Sint Maarten to liczące 34 km kwadratowych terytorium zależne (autonomiczny kraj) Holandii będące fragmentem wyspy o tej samej nazwie. Zamieszkuje je ok. 35 tys. osób. Językiem urzędowym jest niderlandzki, lecz powszechnie używany jest angielski. Stolica to miasto Philipsburg liczące ok. 1,3 tys. mieszkańców.