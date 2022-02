Chiński Nowy Rok. Najważniejsze święto w Państwie Środka

Chiński Nowy Rok - święto rodzinne

W przeciwieństwie do obchodów sylwestrowych na Zachodzie, Chiński Nowy Rok wita się w towarzystwie rodziny. O świcie gospodarz domu zdejmuje znad drzwi obrazki nianhua, ponownie składa ofiary przodkom, po czym całe rodziny wylegają na ulice. Dla wielu Chińczyków, którzy pracują lub uczą się z dala od domu, to jedyna w ciągu 12 miesięcy okazja, by zobaczyć się z bliskimi. Do noworocznych zwyczajów należy również obdarowywanie dzieci pieniędzmi, które wręczane są w czerwonych kopertach.