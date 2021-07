Chorwacja. Wjazd od 1 lipca na nowych zasadach. "To jakieś nieporozumienie"

- Udało nam się przekroczyć granicę godzinę temu. Straszny tłok. Staliśmy 1,5 godziny w korku, ale wjechaliśmy bez żadnego problemu i nikt nie sprawdzał nam certyfikatów ani testów. Jedynie dowody osobiste. Nie wiadomo, co będzie jutro, może zaczną sprawdzać i będą cofać na granicy. Dla mnie to jakieś nieporozumienie. Nie dość, że drogo za winietę, to jeszcze całą drogę trzeba stać w korku - mówi w rozmowie z WP Angelika, turystka z Polski.