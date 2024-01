Co kryje się na dnie Bałtyku? Zdaniem eksperta to "tykające bomby"

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło już 79 lat, to na dnie Morza Bałtyckiego wciąż znajduje się wiele pozostałości z tego czasu. Wraki okrętów, amunicja i broń chemiczna - to wszystko można tam znaleźć. Zdaniem estońskich naukowców dokładna liczba wraków zatopionych w wodach Bałtyku nie jest znana. Jednakże badacze z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego szacują, że podwodny arsenał liczy, od 36 do 60 tys. ton amunicji, bomb i pojemników zawierających bojowe gazy trujące.