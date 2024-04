Co oznacza czerwona linia na nowej kładce w Warszawie?

Zagadkowa linia na moście

Czerwona linia namalowana została żywicą przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie z inicjatywy krakowskiego geodety. "Jakiś czas temu odezwał się do nas pan Mariusz Meus - geodeta oraz popularyzator geodezji i astronomii, znany jako Pan Południk, przewodniczący akcji Honorowy Południk Krakowski i członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Z okazji 550. rocznicy narodzin Mikołaja Kopernika zaplanował oznaczenie historycznego warszawskiego południka zerowego. Co się okazało? Że południk ten przechodzi również przez most pieszo-rowerowy" - czytamy na stronie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.