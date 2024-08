Coraz więcej czerwonych punktów na mapie. Urlop zrujnowany

"Serwis kąpielowy" (sk.gis.gov.pl) to strona internetowa, którą powinien znać każdy. Obsługa portalu jest prosta i intuicyjna. Na interaktywnej mapie Polski zaznaczone są wszystkie oficjalnie działające kąpieliska w naszym kraju. Niektóre punkty mają kolor zielony - co oznacza, że woda w tych miejscach jest zdatna do kąpieli, zaś inne czerwony - w tych miejscach nie można pływać. Niestety tych drugich punktów w ostatnich dniach przybyło.