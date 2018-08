Cyklady we wrześniu. Pięć wysp, które zachwycają pięknem

Wiosenne kwiaty, letnia bryza i jesienny zapach suszonych ziół, to wszystko zapachy, z którymi kojarzą się Cyklady. Wystarczy dodać do tego radosny gwar dochodzący z dziesiątek kawiarni i restauracji, by mieć pełen obraz tamtejszego życia.

Wiatraki to najbardziej rozpoznawalna część Mykonos (Shutterstock.com)

Mykonos

Jedną z najpopularniejszych wysp archipelagu jest Mykonos. Najbardziej rozpoznawalnym jej elementem są górujące nad wyspą XVI-wieczne bielone wiatraki, stojące w równym rzędzie. Warto zwrócić również uwagę na starą latarnie morską. To jeden z najwyższych budynków miasta, mierzy 19 m. Będąc na tej greckiej wyspie można poczuć się jak w Wenecji. Domki położone na wybrzeżu zbudowano bowiem bezpośrednio na granicy morza i lądu, w związku z czym fale uderzają wprost w fasady domów.

Shutterstock.com

Delos

Będąc na Mykonos, warto wybrać się na inną, równie słynną wyspę – Delos. Choć obecnie jest ona niezamieszkana, to w starożytności stanowiła ważne miejsce kultu. Zgodnie z mitologią to tam narodziły się boskie bliźnięta – Apollo i Artemida. Ze względu na wiele świątyń, a także obecność wyroczni, kapłani zgromadzili ogromną ilość rozmaitych skarbów.

Ios

To wyspa, która dopiero zyskuje popularność. Rozwijająca się wokół rozległych plaż sieć kurortów i restauracji to prawdziwa atrakcja dla miłośników relaksu nad brzegiem morza. To także domniemane miejsce śmierci Homera, którego symboliczny grób możemy znaleźć na charakterystycznym wzniesieniu. Poza tym warto skorzystać z szerokiej oferty okolicznych restauracji i kawiarni, mają jedne z najbardziej atrakcyjnych cen w całej Grecji.

Santorini

W rzeczywistości niewielki archipelag to jedna z największych na świecie kalder. Powstała ona po wybuchu wulkanu, który przyczynił się do zatopienia jednej z wysp. Dlatego też największa wyspa, Thira kształtem przypomina półksiężyc. Aby móc podziwiać niezwykłe dzieło natury, warto skorzystać z kolejki linowej w mieście Fira. Ze szczytu pobliskiego wzniesienia rozpościera się niesamowity widok: przytulona do zbocza wioska, która wisi na krawędzi klifu oraz ogromny, wypełniony lazurową wodą lej.

Pixabay.com

Naksos