Urlop w Grecji za mniej niż 1600 zł. Warto wybrać się na wyspiarskie wakacje

Osoby, które jeszcze nie zdecydowały, gdzie chcą spędzić wakacje, mają nie lada okazję. Siedmiodniowy pobyt w Grecji nie kosztuje więcej niż 1600 zł. Wystarczy wiedzieć, gdzie szukać.

Unikalna kuchnia

Więcej niż jedna wyspa

Wybierając kurort, turyści nie są skazani na pozostanie w nim aż do końca wyjazdu. Warto przespacerować się do okolicznej przystani i wybrać się na całodniowy rejs. Dobrym pomysłem będzie również skorzystanie z wycieczek fakultatywnych w głąb lądu. Santorini, doskonały przykład cykladzkiej architektury z białymi domkami i niebieskimi okiennicami, dzięki czemu rokrocznie przyciąga rzesze turystów. Urokliwe miasteczko, długie plaże oraz przede wszystkim doskonałe wina znajdują uznanie wśród wszystkich odwiedzających. Jeśli natomiast wizja spędzenia tygodnia w jednym miejscu okaże się zbyt nużąca, warto wybrać się na wycieczkę po całej wyspie. Osoby rządne wrażeń mogą również wybrać się w rejs na Ios.

Wiele sekretów czeka na odkrycie

Na wyspach znajdziemy wiele urokliwych miejsc, które mają niepowtarzalną historię i charakterystyczny klimat. Jaskinie na wybrzeżu Zakynthos oraz łuki powstałe przez tysiące lat erozji to jedna z większych atrakcji tej wyspy. Wiele z tych ostatnich jest na tyle dużych, że można swobodnie między nimi przepłynąć. Warto to zrobić chociażby ze względu na wyjątkową barwę wody i niesamowite refleksy na okolicznych skałach. Ze względu na trudne warunki terenowe są one dostępne wyłącznie od strony morza. Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć jest Zatoka Wraku. Złocista plaża otulona wysokimi skałami i całkowicie przejrzysta, turkusowa woda sprawia, że jest to jedno z najchętniej fotografowanych miejsc na całej wyspie.