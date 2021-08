Wakacje last minute. Najlepszy moment na wyjazd

W biurach podróży jest w czym wybierać, a ceny rzeczywiście kuszą. Tygodniowe wczasy z wylotem na początku września i pobytem w 3-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniami zarezerwujemy już od 800 zł. Najtańsze oferty znajdziemy obecnie do Bułgarii, ale pula wyjazdów zmienia się z godziny na godzinę. Warto sprawdzać strony biur, bo w każdej chwili może rozpocząć się promocja na nasz wymarzony kierunek. Przykładowo w ciągu najbliższych 2 tygodni możemy polecieć na 7 dni do Albanii za 999 zł (bez wyżywienia) albo do Tunezji za 1300 zł (z 2 posiłkami dziennie, jest to oferta przeceniona o 40 proc.).