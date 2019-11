Czas na American Dream. Zobacz, jak zaplanować podróż do USA

Jeśli zniesiony obowiązek posiadania wizy sprawia, że nie możesz przestać myśleć o podróżniczym "american dream", wiedz, że czas zacząć poważnie myśleć nad planem zwiedzania. Bez niego może Cię wiele ominąć, a sama podróż słono kosztować.

Dobrze zaplanowana podróż może znacznie zredukować koszty (Shutterstock.com)

Planowanie - od czego zacząć? Stany są niewyobrażalnie wielkie! Musisz pamiętać, że nawet posiadając 4-6 miesięcy wolnego czasu na podróż do USA, a tyle mniej więcej potrzeba, żeby zobaczyć ten kraj, to po zniesieniu obowiązku posiadania wizy, skrócił się czas przebywania na jego terytorium ze 180 do 90 dni.

Zazwyczaj jednak dysponujemy krótszym wymiarem urlopu, od tygodnia do trzech, więc rozważnie należy podejść do miejsc, które chcemy zobaczyć. Szczęśliwi ci, którzy do zagospodarowania mają powyżej dwóch tygodni urlopu! Tutaj można dać się ponieść wodzom fantazji i zaplanować zwiedzanie największych atrakcji rozsianych po całej Ameryce.

Zaczynając w Nowym Jorku, przez Waszyngton i wodospad Niagara, w Los Angeles bądź San Fransisco kończąc. Wiedząc już, że nie sposób zobaczyć wszystkich stanów w ramach jednej wyprawy, podzieliliśmy i pogrupowaliśmy możliwości podróżowania, by planowanie poszło nam sprawniej.

Dwa tygodnie na amerykańską przygodę? Za mało czy optymalnie? W ciągu dwóch tygodni można połączyć zwiedzanie Nowego Jorku ze Wschodnim Wybrzeżem i wypoczynkiem na najpiękniejszych plażach Florydy bądź objechać Zachodnie Wybrzeże wraz z niesamowitymi parkami narodowymi i krajobrazami nie z tej ziemi dokładając do tego leżakowanie i pełen relaks np. w Malibu!

Pozwól sobie na dotarcie do najbardziej malowniczych miejsc Kalifornii: zapierającego dech w piersiach Wielkiego Kanionu Kolorado, jednego z najbardziej niesamowitych miejsc na świecie - Parku Narodowego Yosemite, znanych z niejednego westernu gór Sierra Nevada czy też położonej ponad 80m poniżej poziomu morza Doliny Śmierci, gdzie przybierające fantazyjne barwy skały przeniosą nas w iście bajkowy świat, a słynne wyschnięte słone jezioro przypomni nam skąd wzięła się nazwa doliny.

Dołożyć do tego należy filmowe Los Angeles, ze znanym wszystkim napisem “HOLLYWOOD” oraz Universal Studios, przesiąknięte hazardem i muzyką Las Vegas, które pochłonąć i zachwycić jednocześnie może nawet najtwardszych przeciwników tandety i kiczu. Do tego San Francisco ze słynnym Golden Bridge i kolejką szynowo-linową oraz charakterystyczną architekturą na czele i mamy Zachodnie Wybrzeże zaliczone z impetem.

Jeśli nie przepadasz za intensywnymi objazdówkami możesz, dzięki nowościom oferowanym przez biuro podróży Itaka, pokusić się o 14 dniowy urlop na Florydzie, którego ceny w serwisie Wakacje.pl zaczynają się od ok. 6 300 zł od osoby w przedsprzedaży na lato 2020. Dodatkowo Itaka ma też w swojej ofercie aż trzy rejsy statkami wycieczkowymi - "Kurs na Karaiby!", "Kierunek – Meksyk” oraz "Bahamamama".

Co można zobaczyć w ciągu zaledwie 7 dni? Tygodniowy urlop wystarczy nam na szybką objazdówkę po Kalifornii i tutaj warto rozważyć opcję wyjazdu zorganizowanego, gdyż ceny wycieczek objazdowych na portalu Wakacje.pl zaczynają się od 5300 zł od osoby. I ma się pewność, że bez zbędnego stresu dotrzemy do wszystkich atrakcji z listy ‘must see’.

Można tez śmiało zaplanować urlop w nazywanym WIelkim Jabłkiem mieście, które zapewnia masę atrakcji i może samo w sobie spokojnie wystarczyć na tygodniowy urlop. To tutaj znajdziemy najsłynniejsze galerie sztuki, takie jak MoMa, Muzeum Guggenheim’a czy Metropolitan Museum of Art. Marzy Ci się jogging w Central Parku, spacer Piątą Aleją, kawa na Times Square, występy na Broadway’u, zaręczyny na tarasie Empire State Building czy rejs statkiem w kierunku Statuy Wolności? Chcesz przemierzać ulice szlakami słynnych filmowych scen i poczuć się gwiazda filmowa? Tu nie jest to trudne, nawet jeśli nie uda Ci się zjeść śniadania u Tiffany’ego.

Samodzielny wyjazd czy z biurem podróży? Jeśli nie jesteś wprawionym podróżnikiem, a ogrom atrakcji występujących w Stanach Zjednoczonych Cię przytłacza bądź kompletnie nie masz czasu na planowanie – możesz swoje podróżnicze marzenia oddać w ręce profesjonalistów z biur podróży. Ofert jest sporo i z pewnością uda się znaleźć taką, która spełni wymagania zarówno pod kątem ceny, jak i oferowanych atrakcji.

Wycieczka z biurem podróży stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które w krótkim czasie chcą zobaczyć jak najwięcej, nie martwiąc się przy tym o noclegi, godziny otwarcia danych atrakcji czy przemierzane kilometry. Jeśli jednak marzy Ci się zaplanowanie podróży na własną rękę – Stany są niezwykle przyjaźnie zaprojektowanym państwem, w którym trudno się zgubić, a wszystko jest proste w obsłudze i na wyciągnięcie ręki. Jakiejkolwiek opcji nie wybierzesz, będziesz bawić się wybornie, spełniając swój amerykański sen.