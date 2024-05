Czerwcówka last minute. Hit jest jeden

- Święta są przyczynkiem do tego, by wyjechać na urlop przed sezonem. To dobra praktyka, bo co prawda w samym okresie świątecznym ceny nieco rosną, ale już w dniach wcześniejszych lub późniejszych spadają, dzięki czemu można spędzić urlop w atrakcyjnej cenie - wyjaśnia. - Z porównania ofert przed szczytem sezonu i jego środkiem wynika, że koszty mogą być nawet o kilkaset złotych niższe na osobie, a to oznacza, że wyjeżdżając w mniej standardowym okresie możemy sporo zaoszczędzić. Część osób środki takie przeznacza na kolejne wojaże w tym samym roku - dodaje.