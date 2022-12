Czeska perełka w Beskidach. Tu króluje słowiańskie bóstwo, a widoki są nieziemskie

Spacer nad drzewami

I na koniec naszej wycieczki po przełęczy – ścieżka wśród drzew, czy jak kto woli spacer w chmurach. Stezka Valaška, bo tak nazywa się ta atrakcja, to ponad 600-metrowy chodnik poprowadzony na wysokości dochodzącej do 16 metrów nad poziom góry. Wyjątkową atrakcją tego miejsca jest dodatkowy 150-metrowy himalajski chodnik, czyli most linowy zawieszony niejako "nad przepaścią". Chodnik chwieje się we wszystkich kierunkach, jego balustrady zrobione są z ręcznie wiązanych sznurków, a klimatu dodają wielobarwne chorągiewki, których kolory symbolizują niebo, ziemię, wodę i ogień. Przejście nim to porządny zastrzyk adrenaliny…