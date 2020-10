David Attenborough na Instagramie. Pobił rekord Guinnessa w osiąganiu miliona obserwujących

Attenborough zdobył pierwszy milion obserwujących w ok. 4 godziny i 44 minuty. Od tego czasu ma już ponad 4,9 mln fanów. Jennifer Aniston zdobycie pierwszego miliona na Instagramie zajęło ponad 5 godzin... To bardzo ciekawe zjawisko w świecie mediów społecznościowych .

Słynny przyrodnik nie dołączył do Instagrama wyłącznie z pobudek osobistych. W BBC Breakfast mówił, że posunięcie to miało na celu dotarcie do młodszej publiczności i przekazanie im tragicznej, ale i ważnej wiadomości o kryzysie środowiskowym.