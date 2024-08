Dla niektórych są ważniejsze niż wspomnienia. Dla innych to zwykła tandeta

Psychologia pamiątki

Pamiątki to także element turystycznej ekspresji. Podróżowanie to dziś nie tylko odkrywanie nowych miejsc - to styl życia i komponent wizerunku obywatela świata. Na ten wizerunek składa się m.in. podróżnicza literatura na półkach, stylowe pamiątki na ścianach i regałach, ubiór nawiązujący do sportowej lub etnicznej stylistyki, fotografie, filmy i publikacje w mediach społecznościowych. Dr. B. Bynum Boley z uniwersytetu w Georgii wykazał, że osoby często publicznie relacjonujące własne podróże są także bardziej skłonne do kupowania pamiątek. Suweniry są dla nich dowodem nie tylko odbytej podróży, ale też ekscytującego życia.