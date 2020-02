"Dla wszystkich, którym nie smakuje...". Wpis na profilu pizzerii stał się inspiracją dla innych

Post opublikowany w środę na profilu facebookowym restauracji Avocado Przeworsk stał się hitem internetu. Choć okazał się dziełem hakera, to specjaliści od social media szybko postanowili wykorzystać go jako chwyt marketingowy do promocji swoich marek na Facebooku. Tysiące lajków zbierają od wczoraj profile miast, muzeów czy biur podróży.

Łódź wykorzystała hasło do promocji ul. Piotrkowskiej (iStock.com)

Na profilu pizzerii Avocado Przeworsk na Facebooku w środę pojawił się kontrowersyjny wpis, który szybko stał się viralem w sieci. Z wulgarnego komunikatu wynikało, że wszyscy ci, którym nie smakuje serwowane w niej jedzenie, mogą po prostu wyjść z lokalu - było to ujęte dosadnym przekleństwem i chyba właśnie dlatego post odbił się tak szerokim echem w sieci. Wiele osób uznało go po prostu za zabawny.

I choć restauratorzy usunęli post i szybko wyjaśnili, że konto zostało przejęte przez hakera, to wpis zaczął żyć swoim życiem. Administratorzy fanpage’ów polskich miast, firm, placówek kulturalnych czy atrakcji w sposób mniej lub bardziej błyskotliwy sięgnęli po popularną frazę. uznali to za świetną okazję do promocji. Z sytuacji skorzystały biura podróży, kina, muzea i inni przedstawiciele handlowi.

Biuro Itaka Avenida Poznań zaprasza wszystkich, którym nie podoba się polska pogoda do zapoznania się z ich ofertą na wakacje w ciepłych krajach. Zaś Muzeum Narodowe w Gdańsku zachęca do zapoznania się z dziełem "La Polonaise" Tamary Łempickiej wszystkich tych, którym nie podoba się "Mona Lisa" Leonarda da Vinci w Luwrze.

Łódź w swoim wpisie zaprasza na Piotrkowską wszystkich, którym nie podoba się Księży Młyn. A Poznań poleca pyry z gzikiem, tym, którym nie smakują rogale świętomarcińskie.

Internauci są zachwyceni, że miasta i popularne miejsca potraktowały viralowy post z przymrużeniem oka i pokazały, że mają poczucie humoru.