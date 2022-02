Dubaj pełen szambowozów. Czy najwyższy budynek świata nie jest podłączony do kanalizacji?

Jednak gwałtowny rozwój Dubaju nie pociągnął za sobą proporcjonalnych inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną. Jeszcze na początku XXI wieku z wielu reprezentacyjnych dzielnic miasta ścieki odprowadzane były do pobliskich przepompowni skąd odwożono je szambowozami do oczyszczalni. Jednak była ona zbyt mała na rosnące potrzeby aglomeracji i nierzadko zdarzało się, że nieczystości trafiały nielegalnie do kanalizacji deszczowej, co powodowało liczne zachorowania wywołane bakterią E. coli.