Duchowny w RPA postrzelił się w głowę. Zrobił to przypadkiem

Connie Hallowell wybrał się na ryby. Jednak pochodzący z miasta Umkomaas mężczyzna nie używa wędki, ale nurkuje i strzela do morskich stworzeń przy użyciu małego harpuna. Niestety chwila nieuwagi sprawiła, że wystrzelona włócznia utkwiła mu w twarzy.

Hallowell jest duchownym w mieście Umkomaas położonym nad brzegiem Oceanu Indyjskiego w Republice Południowej Afryki. To, co przydarzyło mu się w podczas ostatniego nurkowania, otwarcie nazywa "cudem".

– Nie mogłem poruszyć głową i zdałem sobie sprawę, że to przez włócznię – opowiadał mężczyzna. – Wołałem ludzi, aby mi pomogli.

Gdy dotarł do lądu, trafił pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu nie mogli jednak nic zrobić, dlatego zabrano rybaka samolotem do szpitala w pobliskim Pietermaritzburgu. Feralna włócznia została usunięta, a duchowny czuje się coraz lepiej.

– Widzę, mówię, wszystko jest w porządku. Odczuwam jedynie lekkie odrętwienie, ale i to będzie się poprawiać – powiedział.

Mężczyzna został wypisany ze szpitala i dochodzi do zdrowia w domu, gdzie opiekują się nim żona i trójka dzieci. Już zapowiada, że, gdy tylko będzie to możliwe, wróci do nurkowania.