Dwie turystki utknęły nad przepaścią w Tatrach. Tkwiły tam do 2 w nocy

Turystki z Łotwy zgubiły we mgle szlak na Rysy. W rezultacie kobiety znalazły się nad przepaścią. Na miejsce wezwały ratowników TOPR, którzy podczas nocnej akcji zdołali bezpiecznie ściągnąć je z niebezpiecznego urwiska.

O akcji ratunkowej w Tatrach, która wydarzyła się w piątek 20 lipca Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje w najnowszej Kronice z 23 lipca. Jak relacjonują ratownicy, o godzinie 22:16 zadzwoniła do nich turystka, która po angielsku poinformowała, że podczas zejścia z Rysów z koleżanką we mgle zgubiły szlak.

Dzięki podanym przez Łotyszki współrzędnym GPS udało się ustalić, że znajdują się w pobliżu Buli pod Rysami. Ratownicy poprosili je, by założyły ciepłe ubrania i czekały aż przybędzie pomoc. Na ratunek turystkom wysłano czterech toprowców.

Ratownicy dotarli na miejsce ok. 2 w nocy. Dwie 20-letnie turystki z Łotwy znajdowały się tuż nad przepaścią. Po ogrzaniu oraz napojeniu herbatą, toprowcy założyli im uprzęże i asekurując sprowadzili do Morskiego Oka. Akcja zakończyła się ok. 4:30 rano.