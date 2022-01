Dzień Polskiej Wódki. W tym miejscu wiedzą o niej wszystko

Nas zaintrygowała też ciekawostka dotycząca naczynia, które nic nie utrzyma. Co prawda, można do niego coś wlać i coś z niego wypić, ale nie można go ani na chwilę spuścić z oczu, czy postawić na stole. Mowa o kulawkach – tradycyjnych, biesiadnych naczyniach do wznoszenia toastów. Choć miały różne kształty i ozdoby, łączyło je jedno – ich spód nigdy nie był dość stabilny, często przypominały kieliszki bez nóżek lub zwierzęce rogi. Zastanawiacie się może, po co te utrudnienia? Z prostego powodu. To nietypowe działanie kulawki miało zapewniać gospodarza staropolskiej biesiady, że wszyscy goście, którzy wznieśli toast, wypili całą zawartość naczynia, zanim odstawili je na stół. Odstawienie wciąż pełnego kieliszka oznaczać miało ponoć bowiem zniewagę dla mówiącego, która nie raz kończyła się tajemniczym zniknięciem niekulturalnego gościa.