Pierwsze na świecie pływające miasto. Zamieszka w nim 20 tys. osób

Na Malediwach powstaje pływające miasto, gdzie zbudowanych zostanie ok. 5 tys. domów na wodzie. Wkrótce mają trafić do sprzedaży. Wizualizacje robią ogromne wrażenie, a ceny wcale nie przyprawiają o zawrót głowy. Domy mają kosztować tyle, co mieszkanie w dużym mieście w Polsce.