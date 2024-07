Dziwią się, gdy słyszą "dzień dobry" na szlaku. Skąd wziął się ten zwyczaj?

- Nie powiedziałeś mi cześć - zaczyna pierwszy. - Nie, to ty nie powiedziałeś mi cześć - odpowiada drugi. - Nie, to ty nie powiedziałeś, bo ci co wchodzą, mówią tym, co schodzą! - argumentuje schodzący. - Nie, bo cześć mówi się tym, co wchodzą - odpowiada drugi. Zabawna wymiana zdań kończy się podaniem ręki, ale każdy na odchodnym przekonany jest o swojej racji.