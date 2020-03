Episkopat. Dzwon Zygmunt ponownie zabije. Dzwony zabrzmią też w całej Polsce

W niedzielę 22 marca papież Franciszek zaapelował do wiernych na całym świecie o wspólną modlitwę w środę 25 marca podczas Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Biskup Rzymu poprosił o odmówienie modlitwy "Ojcze Nasz" w samo południe.

Na apel papieża Franciszka postanowił odpowiedzieć metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. - W odpowiedzi na ten papieski apel bardzo proszę, aby w najbliższą środę 25 bm. w południe zarówno w każdym kościele Archidiecezji Krakowskiej, jak i w prywatnych domach zostały odmówione w łączności z Ojcem Świętym modlitwy „Ojcze nasz” i „Anioł Pański”. Proszę także, aby do tych modlitw dołączyły się dostojne dźwięki kościelnych dzwonów w naszych parafiach, począwszy od Dzwonu „Zygmunt” krakowskiej Katedry, głosząc wszystkim, że od chwili anielskiego zwiastowania i od „Fiat” Maryi, Dziewicy Przenajświętszej, sam Jednorodzony Syn Boży stał się Człowiekiem i zamieszkał między nami. On jest naszym Zbawicielem i naszym pokojem – przekazał abp Marek Jędraszewski.

Episkopat. Dzwony w całej Polsce sygnałem do wspólnej modlitwy

Apel do wiernych wystosował również Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gędecki. "Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gędecki prosi, aby w środę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godzinie 12.00 we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce biskupi oraz kapłani odmówili "Anioł Pański", modlitwę "Ojcze nasz" i trzy razy "Zdrowaś Maryjo" w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Prosi również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony" – czytamy na stronie Archidiecezji Białostockiej.