Egipt chce jeszcze większej liczby turystów. Trwają rozmowy z liniami

Polacy kochają ten kraj

Egipt to jeden z topowych kierunków turystycznych wśród Polaków. Więcej połączeń na pewno ucieszyłoby naszych rodaków. Jest hitem niezależnie od pory roku. Latem latamy tam ze względu na upalną pogodę i idealne warunki do plażowania. Zimą kochamy Egipt za ciepło i okazję do zwiedzania bez tłumów. Niezależnie od pory roku ten kraj to także królestwo wycieczek all inclusive.