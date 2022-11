Egipt za darmo i od ręki. Wirtualna wycieczka po najsłynniejszych obiektach

Dla tych, którym brakuje czasu na wyjazd do Egiptu lub z innych powodów nie mogą wybrać się to tego wyjątkowego kraju, ciekawym rozwiązaniem jest zwiedzenie jego najsłynniejszych obiektów podczas wirtualnej wycieczki. Dzięki inicjatywie - Digital Giza Project - zaledwie kilka kliknięć dzieli turystę od znalezienia się we wnętrzu piramid.