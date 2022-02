Etna znów się przebudziła. Przerażające zdjęcia z Włoch

Etna - największy i najbardziej aktywny wulkan w Europie

Etna jest największym wulkanem w Europie. Jest wysoka na ok. 3340 m i zajmuje obszar ok. 1250 km kw. Wulkan liczy ok. 270 kraterów różnej wielkości. Lawa, która się z niej wydobywa, ma temperaturę ok. tysiąca st. C. i charakteryzuje się tym, że nie rozlewa się szeroko. Szybko zastyga i nadbudowuje kolejne warstwy.