Fani Disney World będą zachwyceni. Firma wprowadza ciekawy bonus

Np. ceny za wejście do Disney's Animal Kingdom w dni powszednie pod koniec sierpnia przyszłego roku wzrosły do 119 dolarów (496 zł). Dla porównania, te same bilety w roku 2024 kosztują 109 dolarów (436 zł). Cena za wejście do Animal Kingdom w 2025 r. wzrosła ze 164 dolarów (656 zł) do 169 dolarów (676 zł).