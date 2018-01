Ferie last minute. Dokąd i za ile można jeszcze pojechać?

Od kilku lat rośnie liczba osób wyjeżdżających na ferie za granicę, nie tylko na stok, ale też na plażowanie i zwiedzanie. Polacy zaczęli rezerwować miejsca ze sporym wyprzedzeniem, już w październiku i listopadzie. Ci, którzy czekali do ostatniej chwili, jeszcze mają szansę na ferie last minute.

Egipt – hit zimy i ferii

Tej zimy króluje Egipt i nie zmieni się to też w okresie ferii. Najwięcej osób spędzi wolne właśnie w tym kraju, z czego połowa w Hurghadzie . Kurort znajduje się na wybrzeżu Morza Czerwonego, ok. 500 km od Kairu . Turystów przyciąga gwarantowaną pogodą – w najzimniejszym miesiącu średnia temperatura nie spada poniżej 22 st C., a często wynosi prawie 30 st. C. Kuszą też wspaniałe plaże oraz idealne warunki do nurkowania. W pobliżu znajdują się rafy koralowe.

Wyspy Kanaryjskie – zimowy pewniak

Malta – nowy zimowy przebój

Popularna jest też Malta, która utrzymuje bardzo dobre ceny. Najdalej na południe wysunięte państwo w Europie to wspaniały klimat, turkusowe morze i setki obiektów zabytkowych. Średnia roczna temperatura to przyjemne 23 st. C, w styczniu możemy spodziewać się tu 15-17 st. C. Stolica – Valletta – uznawana jest za najbardziej słoneczną miejscowość w Europie. Punktem obowiązkowym podczas pobytu na Malcie jest także wycieczka statkiem do Błękitnej Laguny na Comino. To jedno z najsłynniejszych miejsc archipelagu. Do pocztówkowych miejsc należy Marsaxlokk, rybacka wioska, która słynie z kolorowych łódek.