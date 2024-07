Festiwalowa gorączka. Nawet 5 tys. zł za noclegi w Trójmieście

Środa zapowiada się spokojnie, choć pochmurno. Temperatura ok. 18 st. C w dzień, spadnie do 11 st. C w nocy. Ale synoptycy nie przewidują opadów. W czwartek i piątek temeperatura ma być nieco wyższa - ok. 20 st. C, ale na te dni prognozowane są deszcze. Najcieplej ma być w sobotę - temperatura ma wzrosnąć do 25 st. C, a słońce przesłaniać będą tylko pojedyncze chmury.