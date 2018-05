Filipiny urzekają pięknem i cenami. Polscy turyści są zachwyceni

Filipiny to niesamowite rafy koralowe, magiczne zachody słońca i klimatyczne ryżowe tarasy. Orientalne wyspy kuszą swoim pięknem, bogactwem kolorów i egzotyczną kulturą. Sprawdzamy, czy da się w pełni korzystać z tego piękna i nie wracać z pustym portfelem.



Kto z nas nie patrzy na walutę i ceny lokalnych produktów przed wyjazdem na wakacje? Nie zawsze są one zadowalające, ale zrobiliśmy „cenowy research” na Filipinach. Okazuje się, że jest tam naprawdę tanio.

Jeśli nie należycie do grupy turystów podróżujących alternatywnie, z pewnością bez zastanowienia wybierzecie ofertę wycieczki proponowaną przez biuro podróży. Niektóre z nich mają całkiem przyzwoite oferty. Wśród atrakcji 16 dniowej przygody znajdą się na pewno fundamentalne dla każdej wyprawy rejsy po okolicznych wyspach poznawanie ich „ tajemnic i zakamarków” , nurkowanie, podglądanie „sekretnego” życia rekinów i oczywiście (nie)mistyczne kontakty z okolicznymi szamanami, warsztaty kulinarne i prelekcje ziołolecznictwa. Koszt tej zorganizowanej bajki to mniej więcej 10 tys. zł.

Natomiast jeśli wolicie podróże solo, spodoba wam się informacja, że według większości turystów podróżujących na Filipiny największy koszt pobytu w tym miejscu to bilety lotnicze, a reszta to prawdziwa "tanioszka” . Sporo w tym prawdy, bo na tańszy bilet trzeba długo polować. Jeśli myślicie o wyjeździe w ten zakątek świata, warto wcześniej obserwować oferty i schwycić tzw. okazję. Najłatwiej będzie dostać się do Kuala Lumpur, Singapuru, Bangkoku czy Hongkongu, a później innymi liniami bezpośrednio na Filipiny. Bilety w promocyjnej cenie z przesiadkami można znaleźć już od 1600-2300 zł. W innym wypadku cena waha się między 2000-4000 zł. Nie warto też kupować biletu w jedną stronę z nadzieją, że złapiemy okazję na bilet powrotny. Rzadko się to zdarza.

Turyści odwiedzający Filipiny mówią, że produkty życia codziennego są tam naprawdę tanie. Jednak dla niektórych „produkty życia codziennego” to papierosy i alkohol, a dla innych woda i ryż. Dlatego przed wyjazdem sami musimy zdecydować, jakie mamy priorytety, a dopiero później rozprawiać o środkach realizacji celu.

- To co Polacy kochają na Filipinach, to alkohol – mówi Eugene Fernandez, Filipińczyk, który przez rok mieszkał w Polsce – jest bardzo tani. Dobre piwo można kupić za 2 zł, a pół litra brandy za 4 zł. Za 4 zł kupimy też paczkę papierosów! To 3 razy taniej niż w Polsce. Ubrania są o wiele tańsze. Ceny w filipińskich centrach handlowych to połowa cen w niż polskich. Jest też takie jedno miejsce, które nazywa się Divisoria, które jest naprawdę super tanie, ale za to bardzo dużo tam ludzi. Poza tym wiadomo, że turyści zawsze płacą więcej. Jeśli jest się zorientowanym w cenach, albo ma się tam kogoś znajomego, to wiadomo, że zapłaci się mniej.

W kwestii jedzenia zdania są podzielone. Jeśli jesteście leniuszkami i nie chce wam się gotować w domu, a jednocześnie zależy wam na oszczędnym budżecie, najbardziej opłacalną opcją wydają się być lokalne garkuchnie. Potocznie nazywane „gary” znacznie się jednak różnią od garkuchni znanych nam z Malezji czy Tajlandii. Filipiński „street food” nie robi raczej pozytywnego wrażenia. Potrawy często nie są przygotowywane na zamówienie, lecz leżą gotowe i czekają na kupców. Wieluturystów przyznaje, że opinie sugerujące, iż na Filipinach jest „fajnie, ale nie ma co jeść” są niestety prawdziwe.

- Jest bardzo dużo street food tzw. Cantines, i rzeczywiście wszystko jest tam zimne. Jedzenie jest przygotowywane wcześnie rano i cały dzień leży w garnkach. Na okrągło słyszy się o chicken/pork adobo, menudo, kinilaw. Zestaw tzw. ulam, czyli danie z ryżem kosztuje ok 4 zł, a w niektórych miejscach można nawet do tego dostać napój w cenie. Trzeba po prostu jeść i próbować, co nam przypadnie do gustu – pisze na Facebooku jedna z turystek.

Niepowodzenie filipińskich garkuchni nie jest jednak końcem świata i warto się skoncentrować na walorach tego miejsca. Znajdziemy mnóstwo knajp z pysznymi i niedrogimi owocami morza, przyrządzanymi według lokalnych przepisów. Poza tym trzeba koniecznie spróbować grillowanych ryb, które w zawrotnym tempie znikają ze stoisk. Za rybę bangus, albo lapu-lapu zapłacimy ok 20 zł. Oprócz tego są jeszcze świeże owoce i warzywa, których pełno na miejscowych targach oraz przygotowywane z nich koktajle i niezwykle popularne słodkie pieczywo. Nie zapominajmy także o kurczakach z rożna i szaszłykach z wieprzowiny lub kurczaka (ok. 1 zł).

Ceny dań europejskich zaczynają się od 200 pesos (14 zł) i naturalnie rosną wraz z ich jakością. Jeśli kochacie wytrawne jedzenie, to musicie liczyć się z tym, że za steka wołowego zapłacicie 35-70 zł.

Nie zapomnijcie spróbować nietypowego dania, jakim jest balut. Jeśli jeszcze nie wiecie czym jest balut, to Gienek wam pokaże (wrażliwi niech nie patrzą):

Kolejna ważna sprawa to zakwaterowanie. Wyjazd na filipiny determinowany jest zasadą „im dłużej tym taniej”. Twierdzi tak wielu podróżnych jak i wielu blogerów. Wynajmując domek na miesiąc zapłacimy tyle samo, co wynajmując go na dwa tygodnie. Koszt wynajęcia domku to ok 1000 pesos (70 zł) za dzień, analogicznie 15 tys (1000 zł) pesos za dwa tygodnie i nieanalogicznie tyle samo za miesiąc.

No i oczywiście skuter, w który warto się zapoatrzyć jeśli zostaemy na dłużej. Komunikacja autobusowa oczywiście fukcjinuje, ale często jest bardzo zatłoczona i albo w ogóle nie ma w niej klimatyzacji, albo jest tak zabójcza, że łatwo można się pochorować. Skuter także warto wypożyczać w perspektywie długoterminowej. Cena wynajmu skutera na 1 dzień to ok 20 zł. Jeśli uprzedzicie wczesniej, że chcecie skuter na łużej, możecie utargować nawet i 200 zł za cały miesiąc. Nie dajcie się więc na brać na kwoty rzędu 400/ 500 zł.

Przykładowe ceny drobnych rzeczy codziennej potrzeby (oprócz alkoholu i papierosów) wyglądają następująco:

Bułki – ok. 0,35 gr. za sztukę

Świeży sok z owoców – ok. 5 zł

Butelka wody mineralnej 1l – ok 3 zł

Owoce -banany 1kg: ok 4 zł, mango 1 kg: ok 7 zł, arbuz 1kg - ok 3 zł.

I oczywiście piwo – np. San Miguel 0,3l 2 zł

Rum – 0,375 ok 4 zł!

