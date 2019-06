Gdy Wezuwiusz wybuchnie. Jest plan ewakuacji ponad miliona osób

Niemal dwa tysiące lat po tragicznej erupcji i przy zaobserwowanej zwiększonej aktywności sejsmicznej Wezuwiusza władze Pompejów planują akcję ewakuacyjną w przypadku wybuchu wulkanu. Podpisano porozumienie między władzami Kampanii i kilku innych regionów kraju.

W razie erupcji Wezuwiusza z okolic wulkanu ewakuowanych zostanie ponad milion osób. Taki plan przewiduje podpisane w Neapolu porozumienie między władzami Kampanii i kilku innych regionów kraju. Zgodnie z ustaleniami mieszkańcy zagrożonych terenów trafią do Basilicaty, Molise, Kalabrii, Lacjum i na Sardynię.

Jeśli dojdzie do wybuchu, ewentualną ewakuacją, objęci zostaną też mieszkańcy rejonów wulkanicznych Pól Flegrejskich k. Neapolu. Tylko na tym obszarze znajdują się 24 kratery i stożki wulkaniczne. W pobliżu położone jest również 80-tysięczne miasto Pozzuoli.

- To nie żart, ale sposób na to, by przygotować się poważnie na wydarzenia, które mogą być katastrofalne - dodaje szef władz regionu Kampania Vincenzo De Luca.